В Укренерго розповіли, в яких регіонах 13 березня можливі стабілізаційні відключення та мережеві обмеження
13 березня енергетики проводять ремонт пошкоджених артобстрілами мереж у Харківській і Херсонській областях. На Житомирщині можливі погодинні відключення
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"У Житомирській та Харківській областях продовжується робота над усуненням наслідків ракетних обстрілів 9 березня. У Миколаївській області завершено заживлення усіх споживачів, які залишилися без енергопостачання внаслідок бойових дій", - ідеться в повідомленні.
У компанії нагадали, що через перевантаження обладнання діють аварійні відключення в деяких районах Києва та Київщини.
На Житомирщині та Харківщині при зростанні споживання у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень, зазначили в Укренерго.
"Крім того, внаслідок ворожих артилерійських обстрілів є пошкодження мереж у прифронтових районах Харківської та Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи", - розповіли в компанії.
"Також триває заживлення споживачів, що були знеструмлені через погодні умови (рвучкий вітер) на Житомирщині та Сумщині", - додали там.
В інших регіонах обленерго не отримували лімітів споживання, відключень не планується. Наявних у системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб усіх споживачів.
- У ніч на 9 березня ворог випустив по Україні 81 ракету. Є влучання по критичній інфраструктурі.
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