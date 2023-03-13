Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"У Житомирській та Харківській областях продовжується робота над усуненням наслідків ракетних обстрілів 9 березня. У Миколаївській області завершено заживлення усіх споживачів, які залишилися без енергопостачання внаслідок бойових дій", - ідеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що через перевантаження обладнання діють аварійні відключення в деяких районах Києва та Київщини.

На Житомирщині та Харківщині при зростанні споживання у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень, зазначили в Укренерго.

"Крім того, внаслідок ворожих артилерійських обстрілів є пошкодження мереж у прифронтових районах Харківської та Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи", - розповіли в компанії.

"Також триває заживлення споживачів, що були знеструмлені через погодні умови (рвучкий вітер) на Житомирщині та Сумщині", - додали там.

В інших регіонах обленерго не отримували лімітів споживання, відключень не планується. Наявних у системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб усіх споживачів.