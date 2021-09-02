В Умань доставили 190 тис. масок для хасидів
Центр громадського здоров'я МОЗ доставив в Умань 190 тис. медичних масок та 20 тис. антисептиків для забезпечення хасидських паломників
Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я.
"Центр громадського здоров’я вже доставив майже 20 тис. антисептиків і 190 тис. медичних масок до хасидських паломників в Умань....Головними точками, де паломники зможуть отримати засоби індивідуального захисту, брошури та допомогу, є намети Червоного Хреста України, що вже поставлені на вулиці Пушкінській в Умані", - йдеться у повідомленні.
Для паломників, що прибувають із інших країн, були розроблені інформаційні відео про ознаки COVID-19, протиепідемічні заходи під час пандемії тощо. Ролики вже розміщені у міжнародних аеропортах "Бориспіль" і "Львів".
В Центрі громадського здоров’я повідомили, що вже надруковані інформаційні матеріали з правилами поведінки під час перебування в Україні, картою лабораторій тестувань на COVID-19, корисними номерами телефонів та інше. Брошури, флаєри та банери відправили до аеропортів України та Умані.
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