В Умань доставили 190 тис. масок для хасидів

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я.

"Центр громадського здоров’я вже доставив майже 20 тис. антисептиків і 190 тис. медичних масок до хасидських паломників в Умань....Головними точками, де паломники зможуть отримати засоби індивідуального захисту, брошури та допомогу, є намети Червоного Хреста України, що вже поставлені на вулиці Пушкінській в Умані", - йдеться у повідомленні.



Для паломників, що прибувають із інших країн, були розроблені інформаційні відео про ознаки COVID-19, протиепідемічні заходи під час пандемії тощо. Ролики вже розміщені у міжнародних аеропортах "Бориспіль" і "Львів".



В Центрі громадського здоров’я повідомили, що вже надруковані інформаційні матеріали з правилами поведінки під час перебування в Україні, картою лабораторій тестувань на COVID-19, корисними номерами телефонів та інше. Брошури, флаєри та банери відправили до аеропортів України та Умані.