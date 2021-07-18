В Затоці потонув чоловік з Черкащини. Його сина шукають
У курортному селищі Затока, біля Одеси, в суботу, 17 липня 2021 року, потонув відпочивальник
При цьому зник неповнолітній, інформує Еспресо.TV.
"Відпочивальник з Черкащини разом зі своїм 13-річним сином пішли купатися до моря. Згодом тіло чоловіка без зовнішніх ознак насильницької смерті дістали з води. Де знаходиться дитина, наразі встановлюється", - повідомив відділ комунікації Національної поліції Одеської області.
Причину смерті чоловіка з'ясує судово-медична експертиза.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".
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