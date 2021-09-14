В зоні ООС окупанти поранили бійця ЗСУ
В районі Пісків російські війська застосували автоматичний станковий гранатомет
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Внаслідок вогню росіян одного українського військового було поранено. Він у госпіталі. Стан здоров’я - задовільний.
Українські війська надали адекватну відповідь.
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