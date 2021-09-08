В зоні ООС окупанти поранили двох українських військових

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



Двоє військовослужбовців дістали осколкові поранення. Вони у шпиталі.



Стан здоров’я- середньої важкості.

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