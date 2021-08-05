В зоні ООС поранили українського військового
4 серпня в зоні операції Об'єднаних сил російські війська 8 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Поблизу Павлополя та Гранітного окупаційні війська застосовували станкові протитанкові гранатомети.
Біля Південного окупанти двічі стріляли з артилерійських систем калібру 122-мм, а також мінометів 120-го та 82-го калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі Мирного російські війська обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів.
Біля Новотошківського окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік Золотого-4 росіяни застосовували гранатомети, а також кулемети та стрілецьку зброю.
На Луганщині ЗСУ зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.
.
В результаті обстрілів окупантів український військовий дістав травмування. Він у лікарні. Стан здоров’я– задовільний.
Станом на 7 ранку, 5 серпня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.
Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська стріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
За поточну добу бойових втрат серед наших захисників немає.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.86
Купівля 26.86Продаж 27.1
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.08
- Актуальне
- Важливе