В зоні ООС поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



Поблизу Павлополя та Гранітного окупаційні війська застосовували станкові протитанкові гранатомети.



Біля Південного окупанти двічі стріляли з артилерійських систем калібру 122-мм, а також мінометів 120-го та 82-го калібрів, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



У районі Мирного російські війська обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів.



Біля Новотошківського окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Неподалік Золотого-4 росіяни застосовували гранатомети, а також кулемети та стрілецьку зброю.



На Луганщині ЗСУ зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.

.

В результаті обстрілів окупантів український військовий дістав травмування. Він у лікарні. Стан здоров’я– задовільний.



Станом на 7 ранку, 5 серпня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.



Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська стріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



За поточну добу бойових втрат серед наших захисників немає.



Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

