Вакарчук відіграв концерт перед українськими бійцями на Херсонщині
Лідер гурту "Океан Ельзи" виступив перед військовослужбовцями 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка
Про це повідомило Оперативне командування "Південь" у Facebook.
Це 144-й виступ українського музиканта Святослава Вакарчука на фронті. Цього разу артист приїхав підняти бойовий дух військовослужбовців 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Це друга зустріч піхотинців з відомим українським музикантом.
"Щиро дякуємо Святославу за віру в Збройні Сили України та перемогу над російськими окупантами, також дякуємо за можливість відпочити душею, не зважаючи на активність бойових дій, в яких бригада бере участь", - зазначили в повідомленні.
- Святослав Вакарчук активно підтримує українських військових. У свій день народження, 14 травня, український співак та лідер гурту "Океан Ельзи" привіз допомогу військовослужбовцям в районі Харкова та заспівав для них пісень
- 22 квітня гурт "Океан Ельзи" презентував пісню, присвячену подвигу оборонців Маріуполя.
- 29 квітня Святослав Вакарчук записав спеціальну версію пісні "Обійми" для відкриття українського павільйону на Венеційській бієнале-2022 під назвою "Це Україна: захищаючи свободу".
- 13 травня Вакарчук виступив на звільненій від окупантів Чорнобильській АЕС.
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