Вакарчук відіграв концерт перед українськими бійцями на Херсонщині 

Про це повідомило Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Це 144-й виступ українського музиканта Святослава Вакарчука на фронті. Цього разу артист приїхав підняти бойовий дух військовослужбовців 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Це друга зустріч піхотинців з відомим українським музикантом.

"Щиро дякуємо Святославу за віру в Збройні Сили України та перемогу над російськими окупантами, також дякуємо за можливість відпочити душею, не зважаючи на активність бойових дій, в яких бригада бере участь", - зазначили в повідомленні.

Святослав Вакарчук активно підтримує українських військових. У свій день народження, 14 травня, український співак та лідер гурту "Океан Ельзи" привіз допомогу військовослужбовцям в районі Харкова та заспівав для них пісень

22 квітня гурт "Океан Ельзи" презентував пісню, присвячену подвигу оборонців Маріуполя.

29 квітня Святослав Вакарчук записав спеціальну версію пісні "Обійми" для відкриття українського павільйону на Венеційській бієнале-2022 під назвою "Це Україна: захищаючи свободу".

13 травня Вакарчук виступив на звільненій від окупантів Чорнобильській АЕС.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb