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Вакарчук відіграв концерт перед українськими бійцями на Херсонщині 

27 вересня, 2022 вiвторок
14:10
Таблоїд На фото Вакарчук з українськими військовими

Лідер гурту "Океан Ельзи" виступив перед військовослужбовцями 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка

Про це повідомило Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Це 144-й виступ українського музиканта Святослава Вакарчука на фронті. Цього разу артист приїхав підняти бойовий дух військовослужбовців 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Це друга зустріч піхотинців з відомим українським музикантом.

"Щиро дякуємо Святославу за віру в Збройні Сили України та перемогу над російськими окупантами, також дякуємо за можливість відпочити душею, не зважаючи на активність бойових дій, в яких бригада бере участь", - зазначили в повідомленні. 

  • Святослав Вакарчук активно підтримує українських військових. У свій день народження, 14 травня, український співак та лідер гурту "Океан Ельзи" привіз допомогу військовослужбовцям в районі Харкова та заспівав для них пісень
  • 22 квітня гурт "Океан Ельзи" презентував пісню, присвячену подвигу оборонців Маріуполя.
  • 29 квітня Святослав Вакарчук записав спеціальну версію пісні "Обійми" для відкриття українського павільйону на Венеційській бієнале-2022 під назвою "Це Україна: захищаючи свободу".
  • 13 травня Вакарчук виступив на звільненій від окупантів Чорнобильській АЕС.

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Культура
музика
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