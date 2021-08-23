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ВАКС призначив члену Комісії з азартних ігор арешт із правом застави у 5 млн грн

23 серпня, 2021 понедiлок
16:21
Новини Вищий антикорупційний суд

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив члену Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) арешт із правом застави у 5 млн грн

Про це у Facebook повідомила пресслужба ВАКС.

Згідно з повідомленням, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід затриманому напередодні членові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 5,07 млн грн із вимогою носити електронний засіб контролю.

У пресслужбі зазначили, що за умови внесення застави до підозрюваного також застосовуватиметься ряд процесуальних обов'язків. Зокрема, він буде зобов'язаний прибувати за вимогою до детектива чи суду та не залишати місце проживання без їх дозволу. Також він має повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання або роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд до неї; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі судді особами.

  • Нагадаємо, 20 серпня члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який виконував обов’язки голови, викрили на отриманні хабара в 90 тисяч доларів. 

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