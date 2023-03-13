Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

"У команді Міністерства відновлення Валерій Безус працюватиме над розробкою та реалізацією державної політики в сфері забезпечення енергетичної трансформації, зокрема йдеться про використання в процесі відновлення України енергоефективних інструментів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива", - йдеться в повідомленні.

"Також Валерій Безус куруватиме в Міністерстві питання розробки необхідних реформ для відновлення енергетики", - додали в Мінінфраструктури.

Там зазначили, що до призначення радником міністра Валерій Безус півтора року очолював Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, серед пріоритетів його роботи була підготовка законодавчих та технічних умов для старту декарбонізації української економіки в рамках Європейського зеленого курсу (Green Deal).