Валерій Безус став радником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури
Валерія Безуса призначено радником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Там він опікуватиметься питаннями відновлення енергетики України
Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
"У команді Міністерства відновлення Валерій Безус працюватиме над розробкою та реалізацією державної політики в сфері забезпечення енергетичної трансформації, зокрема йдеться про використання в процесі відновлення України енергоефективних інструментів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива", - йдеться в повідомленні.
"Також Валерій Безус куруватиме в Міністерстві питання розробки необхідних реформ для відновлення енергетики", - додали в Мінінфраструктури.
Там зазначили, що до призначення радником міністра Валерій Безус півтора року очолював Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, серед пріоритетів його роботи була підготовка законодавчих та технічних умов для старту декарбонізації української економіки в рамках Європейського зеленого курсу (Green Deal).
- 24 лютого Верховна Рада України ухвалила перші зміни до Держбюджету, зокрема щодо фінансування для новостворених Мінвідновлення та Державного агентства відновлення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.06
Купівля 38.06Продаж 38.85
-
EUR
Купівля 40.05Продаж 41
- Актуальне
- Важливе