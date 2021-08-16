Вартість monobank перевищила $1 млрд, - співзасновник
Український monobank коштує вже більше $1 млрд і не продається
Про це співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив у Telegram.
"Український Монобанк вже коштує більше одного мільярда доларів і не продається. Єдиноріг з нуля за три з половиною роки", - написав Гроховський.
Він зазначив, що за такої оцінки, monobank технічно не може купити ні один український банк. Він "по зубах" лише консорціому іноземних інвестфондів.
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