Вартість monobank перевищила $1 млрд, - співзасновник

Про це співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив у Telegram.



"Український Монобанк вже коштує більше одного мільярда доларів і не продається. Єдиноріг з нуля за три з половиною роки", - написав Гроховський.



Він зазначив, що за такої оцінки, monobank технічно не може купити ні один український банк. Він "по зубах" лише консорціому іноземних інвестфондів.

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