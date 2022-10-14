Ваш щоденний подвиг назавжди залишиться взірцем любові до країни, - Костянтин Жеваго привітав українців з Днем Захисника

Ми відзначаємо державне свято, День захисників і захисниць України, у світлий та святий день Покрови Пресвятої Богородиці, яка з давніх часів вважається заступницею нашого народу. Це день, коли ми шануємо героїзм, мужність та самовідданість захисників нашої держави.

У це Свято й щоденно українці згадують тих, хто в тяжкий час захищав і продовжує захищати нашу землю. Схиляємо перед вами голови та вчимося мужності та самопожертви. Ваш щоденний подвиг назавжди залишиться взірцем любові до України.

Сьогодні ви відстоюєте незалежність та територіальну цілісність нашої держави на полі бою. Ваші подвиги - це школа виховання для наступних поколінь, приклад патріотизму та свідомості кожного громадянина, підтвердження єдності нашого народу.

Бажаю вам надійного тилу, незламності духу, міцного здоров’я, здійснення всіх ваших мрій, високих досягнень у нелегкій праці на благо держави. Нехай усі українські родини дочекаються своїх героїв та героїнь, нога ворога більше ніколи не ступить на нашу землю, і ми всі разом відбудуємо нашу неньку!

Нехай після нашої обов’язкової Перемоги спокій та тепло сердець оселяться у ваших домівках і над ними завжди буде мирне небо!

Сил та наснаги українським воїнам! І вічна пам’ять полеглим героям!

Слава Україні!

Героям Слава!