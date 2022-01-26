Вашингтон бачить ознаки того, що Москва вдасться до військових дій в Україні до середини лютого, - заступниця держсекретаря США
США не знають, чи прийняв президент РФ Володимир Путін остаточне рішення про вторгнення в Україну, але бачать ознаки того, що Москва може застосувати військову силу проти Києва в середині лютого
Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман під час онлайн-дискусії з експрезиденткою Естонії Керсті Кальюлайд на платформі Ялтинської європейської стратегії.
"Все вказує на те, що президент Росії Володимир Путін застосує військову силу в якийсь момент, можливо, до середини лютого", - сказала Шерман.
Вона додала, що не знає, чи прийняв Путін остаточне рішення перейти в наступ на Україну.
"Я не знаю, що відбувається в голові президента Путіна. Є тільки одна людина, яка знає, і це сам президент Путін", - пояснила заступниця держсекретаря. На її думку, навіть його найближче оточення не знає, що він зрештою зробить.
За словами Шерман, на плани Путіна може вплинути Олімпіада в Пекіні, яка відкривається на початку лютого церемонією, в якій візьме участь президент РФ.
"Я думаю, що президент Сі Цзіньпін, напевно, не був би зацікавлений, якби Путін вибрав цей час для вторгнення в Україну", - зауважила Венді Шерман.
Вона зазначила, що США готові до різних сценаріїв, "навіть до повного захоплення України", а також готові діяти і змусити РФ прийняти наслідки.
- Нагадаємо, президент Джо Байден припустив можливість введення персональних санкцій США проти президента РФ Володимира Путіна в разі нового нападу на Україну.
- Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що США ведуть переговори з країнами та компаніями у всьому світі про перенаправлення постачання газу до Європи у разі перебоїв, які виникнуть, якщо Росія нападе на Україну.
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