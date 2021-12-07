Вашингтон розглядає варіанти евакуації своїх громадян з України у випадку вторгнення РФ

Про це повідомляє CNN.



Джерела видання повідомили, що Пентагон планує дії з евакуації громадян США, якщо Росія наважиться на вторгнення.



Американські чиновники наголошують, що досі незрозуміло, чи ухвалив президент РФ Володимир Путін рішення про вторгнення. Але наразі у Росії достатньо сил, техніки та припасів поблизу кордонів України, щоб мати змогу перейти до наступу в найкоротші терміни.



"Ми не знаємо, чи вирішив Путін застосувати силу, але ми знаємо, що він ставить російських військових і сили оборони в ті місця, де вони могли б діяти досить радикально", - заявив директор ЦРУ Білл Бернс.



Наразі адміністрація Байдена не бачить потреби в евакуації своїх громадян, адже повітряні та сухопутні кордони із західними сусідами України відкриті. Чиновники наголошують, що обговорення є частиною планування на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою.



Проте видання зазначає, що це планування відображає, наскільки серйозно американська влада сприймає можливість масштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України.

4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у випадку вторгнення Росії в Україну буде "кривава бійня" і зазначив, що не вірить у перемогу РФ у випадку ескалації конфлікту. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb