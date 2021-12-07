Вашингтон розглядає варіанти евакуації своїх громадян з України у випадку вторгнення РФ
В адміністрації президента Джо Байдена розгляжають можливості евакуації громадян США у випадку вторгнення Росії
Про це повідомляє CNN.
Джерела видання повідомили, що Пентагон планує дії з евакуації громадян США, якщо Росія наважиться на вторгнення.
Американські чиновники наголошують, що досі незрозуміло, чи ухвалив президент РФ Володимир Путін рішення про вторгнення. Але наразі у Росії достатньо сил, техніки та припасів поблизу кордонів України, щоб мати змогу перейти до наступу в найкоротші терміни.
"Ми не знаємо, чи вирішив Путін застосувати силу, але ми знаємо, що він ставить російських військових і сили оборони в ті місця, де вони могли б діяти досить радикально", - заявив директор ЦРУ Білл Бернс.
Наразі адміністрація Байдена не бачить потреби в евакуації своїх громадян, адже повітряні та сухопутні кордони із західними сусідами України відкриті. Чиновники наголошують, що обговорення є частиною планування на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою.
Проте видання зазначає, що це планування відображає, наскільки серйозно американська влада сприймає можливість масштабного вторгнення РФ в Україну.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- 20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України.
- 4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у випадку вторгнення Росії в Україну буде "кривава бійня" і зазначив, що не вірить у перемогу РФ у випадку ескалації конфлікту.
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