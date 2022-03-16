Важко вести переговори, коли масово вбивають цивільне населення, - Чалий
Надзвичайний та Повноважний посол України в США у 2014-2019 рр. Валерій Чалий вважає, що росіяни намагаються загнати українську делегацію в пастку, змушуючи вести переговори під час масового вбивства цивільного населення України
Таку думку дипломат висловив в ефірі Еспресо.TV.
“Коли масово вбивають цивільне населення переговори не ведуться. І ведуться переговори про коридори для вивезення цивільних громадян. Я хочу нагадати, що той московський наступник Ріббентропа, який вже давно не дипломат, говорив, що він не уповноважений вирішувати питання коридорів. Це він говорив після переговорів з нашими міністром МЗС Кулебою. А зараз він закликає про переговори на рівні міністрів МЗС. Це пастки, в які потрапляти не потрібно.” - розповів Чалий
Чалий наголосив, що переговори на рівні міністрів не дають результатів. За словами Чалого, всі напрацювання в двосторонньому форматі можуть також не дати ніяких результатів.
“Про перебіг переговорів вже є витоки. І не тільки від російської сторони. Зокрема, про відмову від НАТО. Мене також непокоїть відмова від нашого озброєння та скорочення чисельності ЗСУ. Там безліч питань, які є небезпечними для України.” - додав Чалий
Чалий порівняв ситуацію з 2014 роком. Він зауважив, що тоді європейські міністри МЗС теж заявляли, що в нас немає майбутнього.
“Я хочу нагадати про Майдан. Тоді теж було підписано ряд гарантій міністрами МЗС Франції, Польщі та Німеччини. Нам тоді казали, що нас всіх уб’ють. Була таж сама ситуація. І я хочу сказати, що в умовах, коли вбивають людей, ти думаєш про життя, а не про свою історичну місію. Так от, тоді компроміс знайшли, але люди на Майдані його не підтримали.” - додав Чалий
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