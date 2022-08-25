Важливо розблокувати металургійний експорт з України, - економічний журналіст Крамаренко

Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор журналу Деньги.ua Олександр Крамаренко.

"Про металургійну промисловість та експорт. Нам найважливіше розблокувати експорт руди, тому що вона дуже дешева і експорт інакше, ніж морем не має ніякого сенсу. Експорт готової металопродукції також краще б було б робити морем, тому що наші звичайні ринки - це Близький Схід, Африка, Азія", - зазначив він.

Журналіст наголосив, що до Європи України експортує не надто багато металопродукції і немає особливого сенсу везти її туди автомобілями чи залізницею.

"Звісно, розблокування експорту дуже потрібне і важливе, але є одне але - металургія потребує доволі великих обсягів газу і це також потрібно враховувати", - додав Крамаренко.

Він розповів, як примусити Росію до угоди, подібної до "зернового коридору".

"Тиск потрібно робити шляхом санкцій, блокувати російський експорт, зовнішню торгівлю мають наші партнери. Мають бути вторинні санкції - впливати на інші країни, щоб вони наслідували санкції США і тоді під таким тиском можна щось виторгувати", - підсумував журналіст.