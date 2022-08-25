Важливо розблокувати металургійний експорт з України, - економічний журналіст Крамаренко
Україні дуже важливо розблокувати експорт руди у рамках продажу металургії
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор журналу Деньги.ua Олександр Крамаренко.
"Про металургійну промисловість та експорт. Нам найважливіше розблокувати експорт руди, тому що вона дуже дешева і експорт інакше, ніж морем не має ніякого сенсу. Експорт готової металопродукції також краще б було б робити морем, тому що наші звичайні ринки - це Близький Схід, Африка, Азія", - зазначив він.
Журналіст наголосив, що до Європи України експортує не надто багато металопродукції і немає особливого сенсу везти її туди автомобілями чи залізницею.
"Звісно, розблокування експорту дуже потрібне і важливе, але є одне але - металургія потребує доволі великих обсягів газу і це також потрібно враховувати", - додав Крамаренко.
Він розповів, як примусити Росію до угоди, подібної до "зернового коридору".
"Тиск потрібно робити шляхом санкцій, блокувати російський експорт, зовнішню торгівлю мають наші партнери. Мають бути вторинні санкції - впливати на інші країни, щоб вони наслідували санкції США і тоді під таким тиском можна щось виторгувати", - підсумував журналіст.
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