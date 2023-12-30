Важливо, щоб ці історії були почуті та побачені, - режисерка документальної стрічки "Обережно: діти"

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"У документальній стрічці 8 героїв, 8 історій дітей з різних регіонів України. Ці діти стикнулися з викликами війни, хтось з них отримав поранення, хтось втратив рідних, хтось був депортований. Війна змінила свідомість дітей та їхній спосіб життя, вони почали волонтерити або робити інші корисні речі. Це історія про українське дитинство, про те, через що проходять наші діти, якими стають зараз, як живуть", - зауважила режисерка.

За її словами, в тизері документальної стрічки історія Вови Караванського, який потрапив у перші дні повномасштабного вторгнення під жахливий обстріл і отримав дуже важкі поранення. Саме з його історії почалося фільмування цієї стрічки, а далі розпочався пошук інших героїв, які доповнили та розширили цей калейдоскоп.

"Ми будемо показувати ці історії не лише в Україні, а й у світі. Важливо, щоб ці історії були почуті та побачені. Стрічку ми створювали з обнадійливим настроєм, бо цей фільм про те, що діти вистояли, вони пройшли скрізь темряву, але у них залишилося світло. Тому цей фільм про надію та майбутнє. Сподіваюся, що такий нестандартний погляд на дитинство і на те, що діти проходять, приверне увагу світової спільноти. Будемо робити все, щоб була вдалою фестивальна дистриб'юція, щоб якомога більше країн презентували нашу стрічку", - підкреслила Світлана Рудюк.