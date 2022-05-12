Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо"

"Зараз ні про які перемовини не може бути мова. Мені позиція президента України та держави дуже подобається. Адже, влада почала називати речі своїми іменами. Зокрема, вже лунають заяви про те, що війна триватиме, поки всі окуповані Росією території України не будуть звільнені. Це є правильним формулюванням питання. Далі можливо все. Події на фронтах можуть розвиватись за різними сценаріями, але дуже важливо, щоб Україна ніколи не погодилась визнати окуповані Росією території", - пояснив Цимбалюк.

Цимбалюк наголосив, що дуже важливо, щоб військово-політичне керівництво України наголошувало на тому, що ніколи не визнає окуповані території.

"Це дуже важливо та правильно, що наше військово-політичне керівництво говорить про невизнання окупованих Росією територій. Тут немає і не може бути іншої опції. Далі війна покаже, як будуть розвиватись події. Однак, слід зрозуміти, що росіяни хочуть, щоб ми українці померли, а ми хочемо жити. Де тут можна знайти компроміс!? Тут компромісу немає і не буде. Тому, зрозуміло, що сподіватись на результат перемовин просто немає сенсу", - додав Цимбалюк.

9 травня президент Франції Емманюель Макрон закликав до припинення вогню та проведення переговорів між Україною і Росією

11 травня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що у переговорах між Росією та Україною Європейський союз не може стати посередником

Раніше своє посередництво вже пропонували Туреччина та Ізраїль. Туреччина неоднарозово пропонувала своє посередництво у переговорному процесі, а в Стамбулі навіть пройшли переговори між делегаціями України та РФ. Згодом президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав продовження переговорів у Стамбулі найкоротшим шляхом до припинення російської агресії проти України. У свою чергу ізраїльський прем'єр Нафталі Беннет заявив, що планує виступати посередником між Росією та Україною. Згодом посол Ізраїлю в Росії Олександр Бен Цві запропонував організувати зустріч президентів України та РФ.

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