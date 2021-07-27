Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Вбивство Шеремета: Антоненка не відпустили під особисті зобов'язання

Вбивство Шеремета: Антоненка не відпустили під особисті зобов'язання

27 липня, 2021 вiвторок
18:11
Суспільство

Шевченківський районний суд Києва залишив під домашнім арештом Андрія Антоненка, якого звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета

Про це йдеться у трансляції засідання суду на YouTube-каналі "Судова влада", передає "Бабель".

"Суд визначив клопотання захисника про зміну обвинуваченому Андрію Антоненку з домашнього арешту на особисті зобовʼязання залишити без задоволення", - йдеться в ухвалі суду.

Наступне судове засідання, згідно з раніше затвердженим графіком, призначене на 2 серпня.

  • Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував хід суду у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

вбивство
Павло Шеремет
Антоненко
Читайте також:
Еліна Світоліна
26 липня, 2021 понедiлок
Світоліна здобула другу перемогу на Олімпіаді-2020
Олексій Гончаренко
26 липня, 2021 понедiлок
Разумков збирає Раду, щоб звернутись до світу щодо участі у "Кримській платформі", - Гончаренко
Олександр Усик
26 липня, 2021 понедiлок
Спаринг-партнер Джошуа назвав найслабкіше місце Усика
Київ
+31
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.81
    Купівля 26.81
    Продаж 27.04
  • EUR
    Купівля 31.57
    Продаж 31.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
27 липня
19:02
Інфографіка
Еліна Світоліна
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 28 липня
18:54
За рік режиму припинення вогню зафіксовано вдвічі менше обстрілів та загиблих, - Никифоров
18:51
Євген Селезньов
Стало відомо, скільки зароблятиме в "Минаї" скандальний футболіст Селезньов
18:50
У Зеленського анонсували допомогу багатодітним сім'ям у розмірі 2 тис. грн
18:27
Дар'я Білодід
Бронзова медалістка Токіо Білодід заявила про зміну вагової категорії
18:20
Руслан Хомчак
Головнокомандувач ЗСУ Хомчак йде з посади
18:20
До Німеччини відправляють 15 українських військовослужбовців, які постраждали на Донбасі
18:13
Байден аль-Кадхімі
Байден та прем'єр Іраку підписали угоду про припинення бойової місії США у країні: війська не виведуть
17:58
харківський госпіталь
Отримали осколкові поранення: у харківський госпіталь гелікоптером доставили двох військовослужбовиць
17:46
Агне Білолайте
МВС Литви пропонує уряду ввести надзвичайний стан на білоруському кордоні
17:45
маршрутка
У Києві ввели нові правила роботи маршруток: тепер з кондиціонером та без музики
17:30
Талісман Олімпіади-2020
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
17:26
Рейс Київ-Батумі екстрено сів у Тбілісі через потужну зливу на узбережжі Чорного моря
17:11
Олексій Гуцуляк
"Дніпро-1" домовився про трансфер лідера "Десни" Гуцуляка
17:10
Белсат
Білоруський режим визнав екстремістським сайт телеканалу "Белсат", який мовить з Варшави
17:02
В’ячеслав Сівчик
З 2014 року в Білорусі немає жодного білоруського генерала в силових структурах, - лідер руху "Разам"
16:51
Литва відхилила позов Шарія щодо позбавлення його статусу біженця
16:50
Інвер Бекіров
Український політв’язень Бекіров, якого утримують у колонії в РФ, переніс мікроінсульт, - Денісова
16:46
долар
Україна залучила $500 млн завдяки дорозміщенню євробондів
16:39
Еліна Світоліна
Як я і очікувала, було складно, - Світоліна про вихід у чвертьфінал Олімпіади-2020
16:30
посольство Куби у Франції
В Парижі невідомі атакували посольство Куби запальною сумішшю
16:29
COVID-19
На лікування від COVID-19 восени потрібно 5-10 млрд грн, - НСЗУ
16:20
Три мечі
"Ми рухаємося до НАТО, і це безповоротний процес", – командир ЛитПолУкрБриг Дмитро Братішко
16:16
ПЛР-тест
У Києві з наступного місяця запрацює нова лабораторія з дослідження ПЛР-тестів
16:15
літак covid
Два арештовані в "Борисполі" літаки Boeing продадуть на аукціонах
16:05
СБУ проводить слідчі дії на найбільшому сміттєзвалищі Києва
15:57
Центренерго
Центренерго за півроку збільшив збиток на 20% - до понад 591 млн грн
15:53
Михайло Романчук
Український плавець Романчук встановив олімпійський рекорд на Іграх у Токіо
15:52
У Запоріжжі на Хортиці сталася пожежа
У Запоріжжі на Хортиці сталася пожежа: підозрюють підпал
15:49
Альгірдас Палецкіс
У Литві за шпигунство на РФ до 6 років засудили ексдепутата Сейму
15:48
Сергій Гармаш
Кремль може вдатись до ескалації конфлікту на Сході України напередодні виборів до Державної Думи РФ, - Гармаш
15:18
ДБР ліквідувало на Київській митниці канал контрабанди товарів на мільйони гривень
15:16
Три мечі
Навчання "Три мечі" – сигнал, що наші партнери готові надавати допомогу у боротьбі з агресором, – генерал-лейтенант Євген Мойсюк
15:02
Вибух на хімзаводі в Леверкузені
Вибух на хімзаводі в Леверкузені: одна людина загинула, 4 зникли безвісти
14:59
Гюндуз Мамедов
Заступник Венедіктової Мамедов написав заяву про відставку
14:54
Андрій Новак
Облікова ставка, курсова стабільність, надійність банківської системи: економіст звинуватив керівництво НБУ в невиконанні головних функцій регулятора
14:43
вакцинація
В Україні зафіксували менше 1% серйозних побічних ефектів після COVID-вакцинації, - МОЗ
14:35
гроза
У столиці очікуються грози та шквали: Укргідрометцендр попереджає про I рівень небезпечності
14:26
Японія
Японія не скасує Олімпіаду попри рекордну захворюваність на COVID-19 у Токіо, - прем'єр-міністр Суга
14:25
Green Grey
Гурт Green Grey заявив, що ОПУ запросив їх виступити на Дні Незалежності, а потім "передумав" нібито через російськомовність пісень
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV