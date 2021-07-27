Вбивство Шеремета: Антоненка не відпустили під особисті зобов'язання

Про це йдеться у трансляції засідання суду на YouTube-каналі "Судова влада", передає "Бабель".



"Суд визначив клопотання захисника про зміну обвинуваченому Андрію Антоненку з домашнього арешту на особисті зобовʼязання залишити без задоволення", - йдеться в ухвалі суду.



Наступне судове засідання, згідно з раніше затвердженим графіком, призначене на 2 серпня.

Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував хід суду у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.