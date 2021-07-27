Вбивство Шеремета: Антоненка не відпустили під особисті зобов'язання
Шевченківський районний суд Києва залишив під домашнім арештом Андрія Антоненка, якого звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета
Про це йдеться у трансляції засідання суду на YouTube-каналі "Судова влада", передає "Бабель".
"Суд визначив клопотання захисника про зміну обвинуваченому Андрію Антоненку з домашнього арешту на особисті зобовʼязання залишити без задоволення", - йдеться в ухвалі суду.
Наступне судове засідання, згідно з раніше затвердженим графіком, призначене на 2 серпня.
- Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував хід суду у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
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