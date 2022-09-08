Про обидва випадки повідомляють російські опозиційні телеграм-канали.

Як повідомляє Baza, увечері 6 вересня у Ялті було вбито молодого хлопця. Йому завдали понад 30 ножових поранень. Через деякий час поліцейські затримали двох підозрюваних, але незабаром, за версією мешканців, одного з них відпустили на волю.

Містом швидко пішла чутка, що слідчим зателефонував "хтось важливий" і нібито сказав їм все оформляти як самооборону. У результаті незадоволені люди почали збиратися біля будівлі МВС. Загалом біля відділу поліції зібралось кілька сотень людей.

Згодом це ж видання з'ясувало, що жертвою став 34-річний Сергій Сухов. А його вбивцями – командир взводу алупкінської роти спецназу спілки ветеранів зведеного полку народного ополчення Криму Кирило Гонтаренко зі своїм знайомим Володимиром Кікавцем.

Також журналісти подають версію події. Чоловіки випивали біля "Автокафе", потім посварилися та побили Сухова, поранивши його ножем. Гонтаренко та Кікавець, злякавшись, відвезли Сергія до лікарні, проте він помер.

Поліція затримала 37-річного Володимира Кікавця. Гонтаренка ж відпустили – він чомусь проходив у справі як свідок.

Але щойно біля будівлі Ялтинської поліції зібралися незадоволені люди, які вимагали ґрунтовного розслідування, "командир взводу алупкінської роти спецназу" знову затримали. Його допитують слідчі.

Цікаво, що лише місяць тому Гонтаренка було нагороджено місцевою адміністрацією за активну громадянську позицію.

Момент бійки та вбивства Сухова потрапив на камеру спостереження.

А канал Mash зняв мітинг у Ялті, де люди домагались справедливості щодо Гонтаренка.

Другий випадок трапився у Тулі, інформує Baza.

Коли до піцерії зайшли троє чоловіків у військовому одязі, господар закладу сидів за столиком. В одного з відвідувачів раптово виникло до нього класичне російське питання: "Чого дивишся?". Зав'язалася невелика словесна суперечка, і чоловік оголосив, що нещодавно повернувся зі спецоперації.

Власника закладу цей факт ніяк не збентежив. Він і відповів: "Ну що?". Після цього гість вийшов із піцерії та повернувся вже з другом. Ображений неувагою гість взяв стілець і почав бити власника, а також його знайомого. Зрештою, рознімати бійку приїхали співробітники Росгвардії, після чого затримали всіх учасників.

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