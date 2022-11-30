Про це повідомив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

"Рішення російського режиму про часткову мобілізацію російських громадян було відчайдушною спробою розгромити доблесних українців, які захищали свою територію. Це не вдалося", - підкреслив він

Зазначається, що Британія вводить 22 нові санкції проти посадовців, які сприяли мобілізації та примушували до мобілізації для участі у війні Росії проти України.

Відомо, що у списку є віцепрем'єр-міністр РФ Денис Валентинович Мантуров, який відповідає за нагляд за російською збройовою промисловістю та відповідає за оснащення мобілізованих військ і д иректор Федеральної служби виконання покарань РФ Аркадій Гостєв.

Також під санкції потрапив глава Федеральної служби виконання покарань по Ростовській області Дмитро Безруких. Відомо, що Безруких і Гостєв тісно співпрацювали з олігархом Євгеном Пригожиним, соратником Путіна і керівником групи Вагнера.

Вони вербували злочинців, у тому числі вбивць і сексуальних злочинців, в обмін на помилування від президента Путіна, в результаті чого регіон Безруких охрестили "центром вербування Групи Вагнера".

"Сьогодні ми застосували санкції до осіб, які примушували до призову, відправляючи тисячі російських громадян воювати в незаконній і огидній війні Путіна. Велика Британія продовжить використовувати як санкції, так і військову допомогу, щоб підтримати Україну в захисті своєї незалежності", - додав Клеверлі.

Разом з тим санкції наклали на десятьох губернаторів і керівників регіонів держави-агресорки. До них належать керівники Дагестану, Інгушетії та Калмикії – одних із найбідніших етнічних республік Росії, звідки було набрано значну кількість призовників.

Крім того, санкції наклали на голову Центральної виборчої комісії Еллу Памфілову та голову райвиборчкому в Ростові Андрія Бурова. Вони відповідали за організацію фіктивних референдумів у чотирьох тимчасово окупованих областях України. Відтоді Памфілова активно підтримувала російську примусову мобілізацію.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі 18 жовтня оголосила про запровадження додаткових санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб.

2 листопада Велика Британія ввела нові санкції проти сталеливарних і нафтохімічних магнатів, які фінансують російську війну. Санкції запровадили стосовно двох партнерів олігарха Романа Абрамовича - Олександра Абрамова та Олександра Фролова, які мають великі пакети акцій російського виробника сталі Evraz.

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