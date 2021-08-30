"Велика приватизація": у Фонді держмайна назвали дату повторного аукціону з продажу ОГХК

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



Згідно з повідомленням, аукціонна комісія Фонду держмайна визначила нову дату приватизаційного аукціону з продажу ОГХК. Він відбудеться 29 жовтня об 11:00.



За словами заступника голови ФДМУ Тараса Єлейка, Фонд виконає поставлене завдання здійснити приватизацію ОГХК у 2021 році, для чого інвесторам, зокрема іноземним, було забезпечено можливості взяти участь у прозорому аукціоні.



Він зазначив, що потенційні інвестори матимуть достатньо часу для того, щоб якісно підійти до аукціону, зокрема належним чином підготувати документи та направити заявки для участі в ньому.

Нагадаємо, після оголошення у березні 2020 року карантину у зв'язку із поширенням COVID-19 в Україні було припинено підготовку до продажу об'єктів великої приватизації. У підсумку, в минулому році в рамках великої приватизації не було проведено жодного аукціону.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт закону про розблокування великої приватизації.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у 2021 році держава планує заробити на великій приватизації 12 млрд грн.

Кабмін 16 червня затвердив умови приватизації ОГХК із запропонованою стартовою ціною у 3,7 млрд грн.

Аукціон з приватизація ОГХК мав відбутися 31 серпня цього року. Однак 27 серпня ФДМУ повідомив про перенесення торгів, оскільки після перевірки отриманих заявок виявилося, що до них міг бути допущений лише один учасник.