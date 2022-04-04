Верещук: на 4 квітня заплановані гумкоридори із Маріуполя та міст і селищ Луганщини

Про це вона повідомила під час відеозвернення.



Заплановано гуманітарний коридор з Маріуполя до Запоріжжя.



"Із Запоріжжя в Маріуполь виїхало 15 автобусів для евакуації наших людей. Делегація міжнародного комітету Червоного Хреста планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом з 7 автобусами", - сказала міністерка.



Виїзд дозволили і для приватного транспорту.



Також продовжують евакуацію населення з Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Попасної та селища Нижнього в Луганській області.



"Окупанти у Луганській області постійно порушують "режим тиші" і обстрілюють гуманітарні колони. Попри це, мужні поліцейські, військові і водії під керівництвом Луганської ОДА продовжують допомагати цивільному населенню евакуюватись", - сказала Верещук.



3 квітня з небезпечних зон евакуювали 2694 людини.