Верещук: на 4 квітня заплановані гумкоридори із Маріуполя та міст і селищ Луганщини
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про заплановані гуманітарні коридори на 4 квітня
Про це вона повідомила під час відеозвернення.
Заплановано гуманітарний коридор з Маріуполя до Запоріжжя.
"Із Запоріжжя в Маріуполь виїхало 15 автобусів для евакуації наших людей. Делегація міжнародного комітету Червоного Хреста планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом з 7 автобусами", - сказала міністерка.
Виїзд дозволили і для приватного транспорту.
Також продовжують евакуацію населення з Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Попасної та селища Нижнього в Луганській області.
"Окупанти у Луганській області постійно порушують "режим тиші" і обстрілюють гуманітарні колони. Попри це, мужні поліцейські, військові і водії під керівництвом Луганської ОДА продовжують допомагати цивільному населенню евакуюватись", - сказала Верещук.
- 3 квітня з небезпечних зон евакуювали 2694 людини.
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