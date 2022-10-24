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Вєрка Сердючка у Львові заспівала російськомовні пісні

24 жовтня, 2022 понедiлок
09:44
Таблоїд На фото: виступ Вєрки Сердючки на весіллі

Попри заборону російськомовного культурного продукту, що діє у Львівській області, Андрій Данилко під сценічним псевдонімом Вєрка Сердючка співав російськомовні пісні у ресторані Львова

Про це з посиланням на відео очевидців у Instagram повідомляє "Високий замок".

У ресторані "Kilinski" у Львові 22 жовтня Андрій Данилко разом з гуртом виступив на весіллі. Артисти, удягнені у вишиванки, виконували російськомовні хіти з репертуару.

З 2018 року у Львові та області діє рішення Львівської обласної ради про заборону російськомовного культурного продукту. На запит видання "ВЗ" менеджер з бронювання весіль та корпоративів ресторану "Kilinski" Михайло зауважив, що не має займатися репертуаром розважального заходу.

"Можливо, я щось до кінця не знаю, - відповів Михайло. - Вперше про таке чую. Ми займаємося бронюванням весіль, роздаємо офіціантам обов’язки. Але не займаємось репертуаром під час весілля. Є спеціальні організаційні компанії".

Голова депутатської комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради Святослав Шеремета зазначив, що це рішення є обовʼязковим до виконання, а депутатська комісія проводила роз’яснювальні рейди по ресторанах, клубах, закладах харчування.

"Будемо розглядати це на комісії. Мені здавалося, що на восьмому місяці війни такі речі у Львові мали би бути неможливими. Насамперед має бути свідомість суб'єкта підприємництва, щоб такі речі не відбувалися, тим більше під час війни", - заявив депутат.

Шеремета додав, що на найближчому засіданні спеціальної комісії обласної ради розглянуть порушення у цьому ресторані та направлять звернення від депутатів у Національну поліцію, щоб скласти акт про порушення. Штраф визначить суд.

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