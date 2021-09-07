Вершкове масло подорожчає найближчим часом, — аналітик Асоціації виробників молока

Такий прогноз озвучив Володимир Андрієць, аналітик Асоціації виробників молока, в ефірі програми "Еспресо гаманець" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".



"Ціна 72%-го масла складає 235 грн/кг і навіть трохи більше. На даний момент ми також будемо спостерігати подорожчання. За нашими прогнозами, воно в найкращому випадку 240 грн/кг", — сказав Андрієць.

У серпні світові ціни на масло зростали, констатувало видання Інфагро. Це пояснили скороченням власного виробництва, відносно активним експортом та імпортом менше торічного рівня.

Вінницький молочний завод Roshen торік почав виробництво та роздрібну реалізацію натурального солодковершкового масла.