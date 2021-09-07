Вершкове масло подорожчає найближчим часом, — аналітик Асоціації виробників молока
В Україні найближчим часом кілограм вершкового масла може подорожчати з 235 грн/ до 240 грн/кг
Такий прогноз озвучив Володимир Андрієць, аналітик Асоціації виробників молока, в ефірі програми "Еспресо гаманець" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
"Ціна 72%-го масла складає 235 грн/кг і навіть трохи більше. На даний момент ми також будемо спостерігати подорожчання. За нашими прогнозами, воно в найкращому випадку 240 грн/кг", — сказав Андрієць.
- У серпні світові ціни на масло зростали, констатувало видання Інфагро. Це пояснили скороченням власного виробництва, відносно активним експортом та імпортом менше торічного рівня.
- Вінницький молочний завод Roshen торік почав виробництво та роздрібну реалізацію натурального солодковершкового масла.
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