"Веселитись нема чим, суму - сто причин": Wellboy представив нову пісню
Український музикант Wellboy презентував нову пісню "Стиль", щоб підбадьорити українців у непростий час
Про це йдеться в описі до відео, оприлюдненому на YouTube-каналі артиста.
Як зазначає музикант, нова композиція, у створенні якої Антон Вельбой виступив і автором слів та музики, і виконавцем, - це заклик знаходити в собі сили працювати, любити, співати, танцювати.
"Робити те, що залежить саме від нас", - наголошує артист.
Зйомки кліпу до пісні пройшли у Києві за кілька днів до масованих ракетних ударів Росії по місту. У відео можна побачити місця, які постраждали від обстрілів 10 жовтня: скляний міст, парк імені Шевченка та червоний корпус Київського Національного університету ім. Шевченка.
"У цей непростий для України час, ми хочемо підтримати кожного українця, підбадьорити та нагадати про те, що життя триває", - йдеться в описі до відео.
У пісні Wellboy співає про кохання та радість, попри усі біди та випробування, через які проходять українці.
"Веселитись нема чим, суму сто причин..." Але в той же час ми маємо тисячі причин для радості та посмішок. Ми, українці, незламний народ. Тож давайте допоможемо один одному не падати духом. Ця війна обов’язково скінчиться нашою перемогою! Слава Україні!", - наголосив артист.
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