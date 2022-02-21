"Ви будете прокляті поколінням нинішнім та майбутнім": Конгрес інтелігенції РФ опублікував листа розпалювачам війни з Україною
У мережі опублікували колективний відкритий лист Конгресу Інтелігенції Росії, де відомі діячі категорично відкидають ідею нового вторгнення в Україну та наголошують на історичних наслідках війни для Москви
Конгрес продовжує збір підписів тут, також опубліковано список підписантів. Серед них: Лев Пономарьов, Дмитро Биков, Леонід Гозман, Андрій Піонтковський, Андрій Макаревич та інші.
У листі, адресованому розпалювачам війни, наголошується на категоричному неприйнятті нового етапу війни Росії та України та її загибельності для країни.
"Незважаючи на страшну ціну, яку, безперечно, заплатять за цю війну і Україна, і Росія, керівництво РФ продовжує свою згубну політику, як мінімум, не скорочуючи, а як максимум - нарощуючи концентрацію військ на кордонах з Україною", - йдеться у листі.
Інтелігенція підкреслює, що відповідальність за війни буде повністю покладена на Кремль.
"Офіційна риторика Росії дозволяє припустити, що початку вторгнення будь-якої миті може бути сфабрикований привід, до використання прямих провокацій, як це було зроблено Гітлером перед вторгненням до Польщі 1939 року. У цьому випадку Україну так чи інакше буде звинувачено в агресії, а дії Росії будуть представлені як вимушена відповідь на цю агресію в ім'я захисту своєї країни та мирних громадян. Але Історію не обдуриш. Підпал Рейхстагу було викрито. Почнеться війна чи ні, нині залежить лише від рішень та дій політичного керівництва Росії. І якщо спалахне велика війна, ви, її розпалювачі, будете названі поіменно. Ви будете прокляті поколінням нинішнім та майбутнім. А хтось із вас доживе і до трибуналу на вашу честь", - підкреслює російська інтелігенція.
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