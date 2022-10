Про це повідомляє WBUR.

Книгу "You Don't Know What War Is: The Diary of a Young Girl From Ukraine" адаптувало та оприлюднило видавництво "Bloomsbury" за сприяння агентства ООН у справах біженців. Книга вийшла друком 25 жовтня. Її можна придбати в паперовому та електронному варіантах.

"Це захопливий і зворушливий щоденник молодої української біженки Єви Скалецької. Розповідь про дванадцять днів в Україні, які назавжди змінили життя 12-річної Єви. Вранці її розбудили жахливі звуки обстрілу. Росія напала на Україну, і її улюблений дім у Харкові вже не був тим надійним притулком, яким мав бути. Саме тоді, коли вона була змушена шукати притулку у сирому, тісному підвалі, Єва вирішила записати свою історію. І це історія, яку має почути світ", - зазначається в описі на сайті видавництва.

З 7 мільйонів українців, які були вимушені тікати з України через розвʼязану Росією війну, дві третини – це діти. Утім їхні історії від них самих можна почути не часто. Книга "Ви не знаєте, що таке війна" – це погляд дитини на жахливі події, свідком яких вона стала.

У своєму щоденнику Єва погодинно записувала все, що відбувалося, як вони шукали безпечне місце та їхали з Харкова до Дубліна. У книзі містяться особисті фотографії Єви, уривки листувань з друзями та заголовки, які зʼявлялись у ті дні на шпальтах світових ЗМІ. Обкладинку книги створила Анастасія Стефурак, а карти Харкова, України та Європи всередині книги - робота ілюстраторки Ольги Штонди, переселенки з Харкова.

"Було боляче ділитися своїми емоціями, але ми намагалися підтримувати один одного, – каже авторка про своє спілкування з друзями в Україні. - Я почала вести щоденник, тому що мені було легше писати про свої емоції, про все, що зі мною відбувалося та страх, який я пережила".

У Харкові Скалецьку виховувала бабуся. Завдяки друзям її бабусі вони вибралися з України до Ірландії. Зараз вона навчається в школі в Ірландії. Деякі друзі Єви залишаються в Харкові. Вона підтримує з ними зв’язок. Дівчинка сподівається повернутися додому, однак її квартира, де вона жила, зруйнована.

"Я розумію, що вже не буде, як раніше. Можливо, я повернуся, щоб подивитися, що сталося з моїм містом. Я знаю, що там немає майбутнього, тому що університети, школи, все знищено. Дуже небезпечно в лісах, на річках і навіть на звичайних дорогах, тому що скрізь бомби", - вважає дівчинка.

