Viber, Messenger і Telegram: КМІС назвав найпопулярніші в українців месенджери

Про це повідомляє сайт КМІС.



Другим за популярністю є Messenger від Facebook - за нього висловилися 42,7% респондентів. На третьому-четвертому місцях знаходяться відповідно Telegram (його використовують 31,6% опитаних) та WhatsApp (25,3%).



"Менш за всіх користується популярністю канал обміну повідомленнями Signal, можливості якого для таких цілей використовує лише 3,8% опитаних. Разом з тим, майже третина українців (18,7%) не обмінюється повідомленнями з мобільного телефону в жодному з вищезгаданих застосунків", - повідомляє КМІС.



Серед молоді віком 18-29 років найпопулярнішим застосунком для комунікації є Telegram (64,3%). Найменше ним користуються люди віком понад 70 років (7,7%).



Упродовж 10-15 вересня КМІС опитав методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) 2002 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.



Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.



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