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Вибори до Держдуми: жителів ОРДЛО з паспортами РФ повезуть голосувати до Ростовської області, - правозахисники

10 вересня, 2021 п'ятниця
17:17
Світ днр

Жителів ОРДЛО, які мають російські паспорти, повезуть спецрейсами в Ростовську область голосувати на виборах до Держдуми РФ

Про це повідомляє "Східна правозахисна група".

За словами правозахисників, на період голосування до Держдуми РФ - 17, 18, 19 вересня - через кордон пропускатимуть тільки тих, хто їде брати участь у виборах. Пускати людей без російського паспорта або тих, хто їде з інших питань, - не будуть.

"Жителів ОРДЛО, які мають паспорт РФ, повезуть в Ростовську область для голосування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти "ЛНР" і "ДНР" дали команду місцевим перевізникам, що б вони скасували рейси на 17, 18, 19 вересня.

Також у цей період окупанти обмежать роботу КПВВ на лінії розмежування для жителів ОРДЛО з українськими паспортами, а також тим, хто не має російського громадянства.

  • Нагадаємо, вибори депутатів Державної Думи федеральних зборів РФ VIII скликання повинні відбутися 19 вересня 2021 року.

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вибори
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