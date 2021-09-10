Вибори до Держдуми: жителів ОРДЛО з паспортами РФ повезуть голосувати до Ростовської області, - правозахисники

Про це повідомляє "Східна правозахисна група".

За словами правозахисників, на період голосування до Держдуми РФ - 17, 18, 19 вересня - через кордон пропускатимуть тільки тих, хто їде брати участь у виборах. Пускати людей без російського паспорта або тих, хто їде з інших питань, - не будуть.

"Жителів ОРДЛО, які мають паспорт РФ, повезуть в Ростовську область для голосування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти "ЛНР" і "ДНР" дали команду місцевим перевізникам, що б вони скасували рейси на 17, 18, 19 вересня.

Також у цей період окупанти обмежать роботу КПВВ на лінії розмежування для жителів ОРДЛО з українськими паспортами, а також тим, хто не має російського громадянства.

Нагадаємо, вибори депутатів Державної Думи федеральних зборів РФ VIII скликання повинні відбутися 19 вересня 2021 року.

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