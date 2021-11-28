Вибух 5-поверхівки у Новій Одесі. Відомо про 2 загиблих
За даними станом на ранок 28 листопада 2021 року, вибух багатоповерхового житлового будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області забрав життя двох осіб
Їхні тіла учора, 27 листопада, о 16:46 та о 23:25 підрозділами ДСНС було вилучено тіла з-під завалу, передає пресслужба відомства.
Постраждали три особи:
однієї особи перелом передпліччя - госпіталізовано до лікарні,
2 особи - в шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились.
З будинку проведено евакуацію 54 осіб.
Довідка
27 листопада о 9:20 ранку у місті Нова Одеса в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо - побутового газу на 5 поверсі). Зруйновано 2 квартири на четвертому та 2 квартири на п'ятому поверхах.
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