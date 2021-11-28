Вибух 5-поверхівки у Новій Одесі. Відомо про 2 загиблих

Їхні тіла учора, 27 листопада, о 16:46 та о 23:25 підрозділами ДСНС було вилучено тіла з-під завалу, передає пресслужба відомства.



Постраждали три особи:



однієї особи перелом передпліччя - госпіталізовано до лікарні,



2 особи - в шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились.



З будинку проведено евакуацію 54 осіб.



Довідка



27 листопада о 9:20 ранку у місті Нова Одеса в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо - побутового газу на 5 поверсі). Зруйновано 2 квартири на четвертому та 2 квартири на п'ятому поверхах.





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