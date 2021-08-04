Вибух на шахті ШУ "Покровське": у лікарні в Краматорську помер третій гірник
На Донеччині у лікарні в Краматорську помер третій гірник, який постраждав від вибуху на шахті ШУ "Покровське"
Про це повідомив на сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.
"В опіковому відділенні Краматорської лікарні №3 сьогодні вночі помер третій гірник, який був у вибої під час вибуху на шахтоуправлінні "Покровське", - написав Волинець.
Він наголосив, що шахтарська праця залишається однією з найнебезпечніших.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.06
- Актуальне
- Важливе