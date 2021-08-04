Вибух на шахті ШУ "Покровське": у лікарні в Краматорську помер третій гірник

Про це повідомив на сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.



"В опіковому відділенні Краматорської лікарні №3 сьогодні вночі помер третій гірник, який був у вибої під час вибуху на шахтоуправлінні "Покровське", - написав Волинець.



Він наголосив, що шахтарська праця залишається однією з найнебезпечніших.



Нагадаємо, що 31 липня на на шахті в смит Удачне Покровського району стався вибух. Один гірник помер, ще 9 з опіками різного ступеня перебували у лікарні.

Вчора, 3 липня, на Донеччині помер ще один гірник, який постраждав від вибуху в шахті Метінвесту.

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