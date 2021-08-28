Вибухи на складах в Казахстані: вже 13 загиблих
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив завтрашній день, 29 серпня 2021 року, Днем загальнонаціональної жалоби за загиблими внаслідок пожежі і вибухів на складі боєприпасів в Байзакському районі Жамбильської області
Про це передає Еспресо.TV.
"У зв'язку з трагічною подією в Байзакском районі Жамбилська області, що спричинило загибель людей, оголошую 29 серпня Днем загальнонаціональної жалоби. Загиблі військовослужбовці і рятувальники виявили справжній героїзм і самовідданість. Вони назавжди залишаться в пам'яті народу", - йдеться в розпорядженні Токаєва, опублікованому сьогодні, 28 серпня 2021 року, на сайті президентського палацу Ак Орда.
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За останніми даними Міністерства з надзвичайних ситуацій Казахстану, число жертв НП зросло до 13. Серед загиблих - співробітники МНС, військової частини, воєнізованої охорони та військової прокуратури, наводить подробиці Радіо Азаттик.
Тіла трьох осіб залишаються неопізнаними.
Три людини вважаються зниклими безвісти.
Десятки людей отримали поранення, стан декількох госпіталізованих медики оцінюють як важкий, у них великі опіки поверхні тіла.
- Вибухи на території військової частини 28349 в Байзакському районі Жамбильської області сталися 26 серпня.
- 27 серпня міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв оголосив про свою відставку.
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