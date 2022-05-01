Від початку повномасштабної агресії РФ в Україні постраждали 623 дитини
Станом на 1 травня вже 623 дитини постраждали в Україні через війну, розв’язану Росією. З них 219 загинуло, та ще понад 404 неповнолітніх отримали поранення
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"623 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 1 травня офіційне число дітей-жертв не змінилося – 219. Зросла кількість поранених – понад 404", – йдеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16 та Житомирській – 15.
Зазначають, що 29-30 квітня внаслідок обстрілів військовими РФ м. Добропілля, смт. Дробишеве Краматорського району та с. Времівка Волноваського району Донецької області отримали поранення п’ять дітей. Крім того, 28 квітня через артилерійський обстріл ворогом с.Любимівка Бериславського району Херсонської області отримала поранення 12-річна дівчинка.
- Раніше повідомляли, що економістка з польського Любліна написала казку для дітей з України, що втікають від війни.
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