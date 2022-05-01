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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Від початку повномасштабної агресії РФ в Україні постраждали 623 дитини

Від початку повномасштабної агресії РФ в Україні постраждали 623 дитини

1 травня, 2022 неділя
09:20
війна з Росією діти війна

Станом на 1 травня вже 623 дитини постраждали в Україні через війну, розв’язану Росією.  З них 219 загинуло, та ще понад 404 неповнолітніх отримали поранення

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"623 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 1 травня офіційне число дітей-жертв не змінилося – 219. Зросла кількість поранених – понад 404", – йдеться в повідомленні. 

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16 та Житомирській – 15.

Зазначають, що  29-30 квітня внаслідок обстрілів військовими РФ м. Добропілля, смт. Дробишеве Краматорського району та с. Времівка Волноваського району Донецької області отримали поранення п’ять дітей. Крім того, 28 квітня через артилерійський обстріл ворогом с.Любимівка Бериславського району Херсонської області отримала поранення 12-річна дівчинка.

  • Раніше повідомляли, що економістка з польського Любліна написала казку для дітей з України, що втікають від війни.
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