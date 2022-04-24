Від початку повномасштабної агресії РФ в Україні загинули 213 дітей, – ювенальні прокурори
В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації загинули 213 дітей та ще 389 отримали поранення
Про це повідомляють ювенальні прокурори.
"Більше ніж 602 дитини постраждали в Україні за два місяці повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційними даними станом на ранок 24 квітня 2022 року 213 дітей загинуло та понад 389 поранено", – йдеться у повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 122, Київській – 114, Харківській – 91, Чернігівській – 66, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській –17, Житомирській – 15, а також у Києві – 16.
Цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Також відомо, що 1500 закладів освіти були пошкоджені внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ, 102 з них зруйновано повністю.
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