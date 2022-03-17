Від початку повномасштабної війни окупанти втратили близько 14 тис. осіб, 444 танки, 86 літаків і 108 гелікоптерів – Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Еспресо.TV.



Орієнтовні цифри є такими:

особового складу – близько 14000 осіб,

танків ‒ 444 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1435 од.,

артилерійських систем – 201 од.,

РСЗВ – 72 од,

засоби ППО – 43 од,

літаків – 86 од.,

гелікоптерів – 108 од,

автомобільної техніки – 864 од,

кораблів /катерів – 3 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11.

Спеціальної техніки – 10.

У Генштабі наголошують, що оприлюднені дані є приблизними, адже точний підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, в Генштабі розповіли, що росіяни не мають успіху в наземній операції, вони скидають бомби на міста України, здійснюють кібератаки, а ЗСУ знищують ворожі повітряні цілі й завдають окупантам суттєвих втрат.

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