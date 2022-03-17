Від початку повномасштабної війни окупанти втратили близько 14 тис. осіб, 444 танки, 86 літаків і 108 гелікоптерів – Генштаб
У Генштабі Збройних Сил України оприлюднили дані про загальні бойові втрати росіян у від 24 лютого до 17 березня.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Еспресо.TV.
Орієнтовні цифри є такими:
особового складу – близько 14000 осіб,
танків ‒ 444 од.,
бойових броньованих машин ‒ 1435 од.,
артилерійських систем – 201 од.,
РСЗВ – 72 од,
засоби ППО – 43 од,
літаків – 86 од.,
гелікоптерів – 108 од,
автомобільної техніки – 864 од,
кораблів /катерів – 3 од,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11.
Спеціальної техніки – 10.
У Генштабі наголошують, що оприлюднені дані є приблизними, адже точний підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
- Нагадаємо, в Генштабі розповіли, що росіяни не мають успіху в наземній операції, вони скидають бомби на міста України, здійснюють кібератаки, а ЗСУ знищують ворожі повітряні цілі й завдають окупантам суттєвих втрат.
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