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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Від початку повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 220 українських дітей

Від початку повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 220 українських дітей

3 травня, 2022 вiвторок
08:26
війна з Росією діти війна

220 дітей загинули в Україні через збройну агресію Російської Федерації, понад 400 отримали поранення

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

За інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 626 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Росії. За офіційними даними на 3 тарвня, 220 дітей загинуло та понад 406 отримали поранення.

Зокрема, 2 травня внаслідок ракетного обстрілу російською армією Одеси загинув 14-річний хлопчик, а 17-річна дівчина отримала поранення.

Найбільше дітей за час повномасштабної війни постраждало в Донецькій області – 139, у Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 45, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях, де ведуться активні бойові дії, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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