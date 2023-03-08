Від початку повномасштабної війни в Україні загинули 464 дитини, понад 900 поранені
Станом на 8 березня в Україні від збройної агресії РФ постраждало понад 1395 дітей. З них 464 дітей загинуло та понад 931 зазнали поранень
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 123, Херсонській - 94, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Також через масовані бомбардування та обстріли протягом року збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновано повністю.
- У тимчасово окупованому Стрілковому, що на Херсонщині, росіяни змушують дітей та їх батьків вчити закони РФ після занять, а на перервах співати російський гімн.
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