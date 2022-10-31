"Від себе не втечеш": Арестович зобразив себе в образі Христа
Радник Офісу президента приміряв на себе образ Ісуса Христа, осучаснивши телефоном та палицею для селфі картину 1872 року
Відповідне зображення Олексій Арестович поширив у сторіс в Instagram.
Радник Офісу президента України Олексій Арестович опублікував зображення, за основу якого взяв картину "Христос у пустелі" російського художника Івана Крамського.
Оригінальна картина написана у 1872 році. Арестович зобразив себе Ісусом Христом, осучаснивши образ селфі-палицею та телефоном на ній. На картині біля ніг Арестовича-Христа лежить ракетна боєголовка, позаду нього здіймається дим.
"Спробував піти в пустелю. Але від себе не втечеш", – підписав він.
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