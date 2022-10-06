Від соромʼязливості до Playboy: Памела Андерсон випускає книгу мемуарів
Актриса і модель Памела Андерсон анонсувала старт передзамовлення її автобіографічної книги "Love, Pamela" ("З любов'ю, Памела") про особисте життя та карʼєру
Про це зірка повідомила в Instagram.
Як написала актриса серіалу "Рятівники Малібу", вона стала єдиною авторкою книги "Love, Pamela" ("З любов'ю, Памела"), не маючи співавторів.
"Моє життя - як матері, як активісти і як актриси. Я так пишаюсь цією книгою", - написала Андерсон.
Як зазначається в описі до книги на сайті видавництва Harper Collins, книга відкриє історію дівчини, яка швидко стала суперзіркою, улюбленою дівчиною з обкладинки Playboy та "емблемою голлівудського гламуру та сексуальної привабливості".
"І все ж Памела Андерсон, яку ми, як ми думаємо, знаємо, була створена випадковістю, а не ретельним культивуванням. "З любовʼю, Памела" розповідає свою справжню історію: історію дівчини з маленького містечка, яка заплуталася у власному сні", - ідеться в описі.
Подолавши свою природну сором’язливість, невгамовна уява Памели підштовхнула її до життя, про яке мало хто може навіть мріяти: від пляжів Малібу до жаданого маєтку Playboy. Книга зачіпає різні сторінки життя моделі, не оминаючи період, коли "тактика папарацці була спрямована на знищення іміджу та самооцінки людини".
"Памела граціозно йшла вперед, знайшовши прихисток у своїй любові до мистецтва та літератури, і стала відданою матір’ю та активісткою", - зазначають у видавництві Harper Collins.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40
Купівля 40Продаж 40.92
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.08
- Актуальне
- Важливе