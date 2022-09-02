Про це інформує голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

За його словами, уночі окупанти завдали ударів із "градів" по Нікопольському району області. Зокрема постраждали два села в Червоногригорівській громаді.

Унаслідок обстрілу понівечено 16 будинків, один - ущент зруйновано. Зачепило місцевий ліцей, автівки, газогони та лінії електропередачі. Так, без світла залишилося понад 2 тис. людей, без води - майже 5 тис. Аварійні бригади вже працюють.

Також ворожий снаряд впав поруч із машиною 56-річного чоловіка, який намагався виїхати з села, щоб врятуватися від обстрілів. Наразі він перебуває в лікарні.

Інші райони області вночі обстрілів не зазнали.

Учора, 1 вересня, російські солдати також обстрілювали Червоногригорівську громаду, унаслідок чого пошкоджено щонайменше півсотні будинків.