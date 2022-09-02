Від удару ворога по Нікопольському району постраждали два села: без світла лишилися понад 2 тис. людей, без води - майже 5 тисяч
Уночі ворожі війська обстріляли на Дніпропетровщині два села Червоногригорівської громади, унаслідок чого понад 2 тис. людей залишилися без світла, майже 5 тис. - без води
Про це інформує голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
За його словами, уночі окупанти завдали ударів із "градів" по Нікопольському району області. Зокрема постраждали два села в Червоногригорівській громаді.
Унаслідок обстрілу понівечено 16 будинків, один - ущент зруйновано. Зачепило місцевий ліцей, автівки, газогони та лінії електропередачі. Так, без світла залишилося понад 2 тис. людей, без води - майже 5 тис. Аварійні бригади вже працюють.
Також ворожий снаряд впав поруч із машиною 56-річного чоловіка, який намагався виїхати з села, щоб врятуватися від обстрілів. Наразі він перебуває в лікарні.
Інші райони області вночі обстрілів не зазнали.
- Учора, 1 вересня, російські солдати також обстрілювали Червоногригорівську громаду, унаслідок чого пошкоджено щонайменше півсотні будинків.
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