Видавав себе за співробітника СБУ й вимагав гроші в іноземців: правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику

Про це повідомив пресцентр СБУ.



Чоловік видавав себе за співробітника СБУ й разом зі спільниками погрожував іноземцям депортацією з України, якщо ті не заплатять їм хабар.



Серед організаторів злочинної схеми був іще один громадянин України - уродженець Сирії.



За інформацією слідства, він переконав громадянку Марокко у необхідності передати йому гроші начебто для співробітників Служби безпеки України. Це нібито було потрібно, щоб у жінки не анулювали документи про право на постійне проживання в Україні й не депортували її чоловіка.



Зловмисника спіймали під час отримання хабаря. Обом учасникам шахрайської схеми повідомили про підозру. Їм оберуть запобіжний захід.



Провадження розслідують за ч. 2 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, зловмисників, які шантажували іноземців, затримали 10 листопада.

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