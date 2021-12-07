Видавав себе за співробітника СБУ й вимагав гроші в іноземців: правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику
Правоохоронці вручили підозру ще одному учаснику угруповання, яке шантажувало іноземців в Україні
Про це повідомив пресцентр СБУ.
Чоловік видавав себе за співробітника СБУ й разом зі спільниками погрожував іноземцям депортацією з України, якщо ті не заплатять їм хабар.
Серед організаторів злочинної схеми був іще один громадянин України - уродженець Сирії.
За інформацією слідства, він переконав громадянку Марокко у необхідності передати йому гроші начебто для співробітників Служби безпеки України. Це нібито було потрібно, щоб у жінки не анулювали документи про право на постійне проживання в Україні й не депортували її чоловіка.
Зловмисника спіймали під час отримання хабаря. Обом учасникам шахрайської схеми повідомили про підозру. Їм оберуть запобіжний захід.
Провадження розслідують за ч. 2 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
- Нагадаємо, зловмисників, які шантажували іноземців, затримали 10 листопада.
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