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Відбили 7 атак, знищили літак, вертоліт, 24 одиниці техніки та 170 "орків", - ООС

20 березня, 2022 неділя
22:18
Новини ООС ЗСУ

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил, інформує Еспресо.TV

"Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито сім атак ворога. Загальні втрати живої сили противника становлять близько 170 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також українські захисники знищили 12 танків, 9 БМП, 3 автомобілі ворога.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий літак Су-34 та вертоліт окупантів.", - зазначають оборонці Донбасу.

  • Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, на Донбасі також ліквідували командира розвідроти "ДНР" "Людоїда".

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