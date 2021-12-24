Відбувається державний переворот, про який попереджав Зеленський, усі причетні будуть притягнуті до відповідальності, - адвокати Порошенка

Про це адвокати народного депутата і 5-го президента Петра Порошенка заявили під час термінового брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застави у розмірі мільярда гривень - це абсолютний абсурд з юридичної точки зору. Це порушує закон, Конституцію та норми кримінально-процесуального кодексу, який регулює порядок вчинення таких дій стосовно народного депутата. Ми знаємо, що у такому випадку слідчий суддя зобов'язаний завчасно повідомляти народного депутата про розгляд клопотань такого штибу. Але ми знаємо, як останні дні й місяці себе поводить президент, як себе поводить Офіс генерального прокурора, як себе поводить Державне бюро розслідувань та Печерський районний суд міста Києва. Ці організації уже давно абсолютно не звертають увагу на Конституцію та норми закону", - зазначив Ігор Головань.

Адвокат додав, що інформація про заставу у розмірі мільярда гривень може бути правдивою, хоча відповідні органи зберігають мовчання і коментарів не дають.

Головань наголосив, що подібні речі - грубе порушення закону та кримінальний злочин з боку причетних осіб. Адвокати Петра Порошенка будуть домагатися притягнення до відповідальності усіх причетних до такого свавілля.

"Наразі невідомо, чи прийняв Печерський суд, або якийсь інший, рішення щодо Петра Порошенка. Ми орієнтуємося на інформацію у медіа, у тому числі російських ЗМІ, які підхопили новину, що начебто рішення уже ухвалено. Ми цього не знаємо. Нам достовірно відомо лише те, що рішення не ухвалювалося у присутності адвокатів Петра Порошенка і в контексті вчорашньої ситуації в ДБР, коли нас не пустили на гучно анонсований ніби допит 5-го президента через те, що вони чекали на Порошенка особисто. А його адвокати їх не цікавлять, їм також не цікаво, які ми маємо до них клопотання. Тож цілком очікувана ситуація, що клопотання про арешт, якщо воно дійсно було подано, вони спробують створити такі умови, щоби його було розглянуто у таємний спосіб. І щоб суспільству, адвокатам Порошенка повідомили це як факт", - зауважив Ілля Новіков.

На думку адвоката Новікова зараз відбувається той державний переворот, про який попереджав президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону, у формі знищення Офісу генерального прокурора. А саме - підпорядкування ОГПУ Офісу президента. Адвокат вважає, що немає іншого органу, окрім ОПУ, який так потужно може впливати на генеральну прокуратуру України.