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Відчуження 40% акцій Ferrexpo підірве довіру американських і британських інвесторів до України

16 березня, 2023 четвер
09:59
Новини

Залучення інвестицій в Україну є вкрай важливим процесом для майбутньої відбудови. Утім, сьогодні в країні все частіше спостерігається необґрунтований тиск на низку компаній, що може негативно вплинути на інвестиційний імідж нашої держави

Як зазначають експерти, тиск відбувається, зокрема, з боку правоохоронців та супроводжується порушенням прав інвесторів, міжнародного та українського законодавства. Якщо ситуація не зміниться, Україна може втратити інвестиційну привабливість для іноземців, розповів 24 каналу Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital.

Розбираємося, що в цілому спровокувало проблему та які справи спричинили резонанс у суспільстві.

Одна із найпоказовіших справ: що відомо про позови проти Ferrexpo

У 2002 році Ferrexpo придбала понад 40% акцій Полтавського ГЗК у VS Energy. ​​Серед бенефіціарів останньої тоді були російські бізнесмени та політики. Сума угоди склала 27 мільйонів доларів.

У 2005 році росіяни оскаржили угоду трирічної давнини. Справа розглядалася 10 років й зрештою у 2015 році Вищий господарський суд став на бік Ferrexpo.

Водночас у 2020 році історія отримала продовження. Тоді Північній апеляційний господарський суд став на сторону позивача. Вже у вересні 2022-го компанія Ferrexpo отримала рішення апеляційного суду, яке скасувало купівлю 40% акцій Полтавського ГЗК.

“Це дуже дивне рішення суду, яке стосується справи, якій вже понад 20 років та по якій Ferrexpo вже отримало рішення Вищого суду. Апеляційний суд призначив повернути власникам 40% поточної кількості акцій компанії, не зважаючи на те, що скасовується продаж зовсім іншої кількості”, – прокоментував справу Саква.

Наразі справа передана до Верховного суду. Директор швейцарської Ferrexpo AG Вольфрам Куоні сподівається, що вже найближчим часом суд прийме справедливе рішення.

Чому Верховний суд зобов’язаний стати на бік Ferrexpo

Ferrexpo – це єдине велике гірничодобувне підприємство в Україні, чиї акції торгуються у преміальному лістингу Лондонської фондової біржі. Інвесторами компанії є великі корпоративні інвестиційні компанії та пенсійні фонди, зокрема, Schroder Investment Management та BlackRock.

“Це компанія, яка торгується на LSE та є своєрідним blue chip. Акції Ferrexpo найбільш ліквідні серед українських компаній, які торгуються за кордоном”,– зазначив експерт.

Ferrexpo вже інвестувала у свою діяльність в Україні понад 3 мільярди доларів США, сплатила понад 1,3 мільярда доларів США прямих податків в бюджет країни, надала пряму підтримку місцевим громадам та є одним із найбільших роботодавців у Полтавській області.

Внесок в економіку України становить 1,3%, а сукупний внесок компанії у ВВП у 2021 році склав 2,65 мільярда доларів США. До того ж компанія експортує 100% своєї продукції, що забезпечує постійне надходження валютної виручки в Україну. Попри війну підприємства Ferrexpo продовжують працювати та підтримувати економіку держави.

Частка компанії у капітальних інвестиціях промисловості України досягла 5,2% у 2021 році / Інфографіка Ferrexpo

З урахуванням перерахованого, Верховний суд в системі судоустрою країни має не допустити відчуження 40% акцій групи. Однак, поки це свавілля триває, складається враження, що держава не зацікавлена у залученні іноземних інвесторів.

Що трапиться, якщо рішення суду буде не на користь Ferrexpo

За словами директора групи Ferrexpo, початкова угода була правильно оформлена з усіх точок зору. Тому у компанії переконані, що суд прийме рішення, яке підтвердить законність угоди. Додатковим аргументом має стати рішення Вищого господарського суду від 2015 року.

Однак, якщо державний орган підтримає позивачів, Україну чекає серйозний удар по інвестиційній привабливості. Адже західні партнери зараз оцінюють, чи здатна українська судова система захистити право власності.

“Звичайно, що це буде додатковим аргументом для іноземних інвесторів чому в Україну краще не інвестувати. Бо ніякі попередні рішення судів не дають гарантій що нові судді не вирішать "порішати" все по-новому. Фактично, у міноритарних власників Ferrexpo буде відібрано майже 40% активів”, – підсумовує він.

Водночас, за словами Сакви, якщо суд встане на сторону позивача, то Ferrexpo буде вимушено звертатися у міжнародні суди, але вже з позовом проти держави Україна.

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