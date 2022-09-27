Про це заявив російський юрист Олександр Хамінський в коментарі російським ЗМІ.

Фанат Путіна Тімур Юнусов, більш відомий як російський репер Тіматі, який присвячував президенту Росії пісні та неодноразово виступав на підтримку його політики, вивертається, говорячи про свою готовність отримати повістку в рамках мобілізації. За словами голови Центру правопорядку в Москві та Московській області Олександра Хамінського, Тіматі не готовий піти до армії, попри його запевняння у протилежному.

Юрист навів слова російського репера з інтерв'ю за 2009 рік, у якому музикант заявив, що не був призваний через велику кількість татуювань.

"У моєму військовому квитку так і написали: "психічно неврівноважений". На той момент, коли я проходив медкомісію, людину, тіло якої було вкрите татуюваннями більш ніж на 60%, підозрювали у психічній неврівноваженості", - процитував Тіматі Хамінський.

Однак юрист пояснив, що згідно з постановою уряду РФ від 20.04.1995, яка діяла на момент повноліття репера, серед хвороб, що звільняють від служби в армії Росії, діагнозу "психічно неврівноважений" немає.

"Говорячи сленгом, [Тіматі] "відкосив" від армії", - зазначив Хамінський.

Раніше Тіматі заявив, що перебуває в Москві і готовий брати участь у війні Росії в Україні, якщо йому прийде повістка.

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