Відкрити двері і не боятись Путіна: Порошенко в Лондоні закликав союзників запросити Україну в НАТО

За словами Порошенка, нерішучість Альянсу означатиме, що НАТО все ще боїться Путіна, пише пресслужба партії.

"За кілька тижнів у нас відбудеться Вільнюський саміт. Деякі високопосадовці з країн-членів НАТО сказали, що добре, ми готові підтвердити рішення Бухарестського саміту. Не робіть цього! Через Бухарестський саміт ми маємо атаку Росії. Що згадується з Бухарестського саміту? "Двері НАТО відкриті для України". Ну то давайте, якщо двері відкриті, впустіть нас. Якщо ви не впустите нас – це означає, що двері закриті", – заявив Порошенко.

"Це несправедливо для України. Ми не вимагаємо такого ж плану повного членства, як Швеція та Фінляндія. Нам потрібне лише одне слово – "запрошення". Після війни, після нашої перемоги, після всього – але запрошення зараз. Інакше це демонстрація того, що ви боїтеся Путіна і Путін має право вето на членство України в НАТО", – наголосив п’ятий президент.

"Ми ніколи цього не приймемо. Це питання країн НАТО й України. Інакше ми повернемося до комуністичної епохи", – застерігає Порошенко.