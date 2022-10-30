"Відьмак" Генрі Кавілл покине свою роль у четвертому сезоні, його замінить Ліам Гемсворт
Британський актор Генрі Кавілл розповів, що покидає роль Геральта у 4 частині "Відьмака" від Netflix. "Мечі та медальйон" відьмака в анонсованому сезоні надягне австралієць Ліам Гемсворт
Про це Кавілл написав у своєму instagram.
"Моя подорож як Геральта з Рівії була наповнена монстрами та пригодами, і, на жаль, настав час передати свій медальйон та мечі у 4 сезоні", - пише Кавілл.
Актор зазначив, що покидає роль через повагу до такого визначного персонажа та часу, який було витрачено на нього. Він анонсував, що новим Геральтом стане Ліам Гемсворт і похвалив актора у ролі відьмака.
"Я бачу, як Ліам дивиться на цього найзахопливішого й найрізноманітнішого з чоловіків. Ліам - добрий сер, у його персонажа така чудова глибина. Тож насолоджуйтеся зануренням і дивіться, що на вас очікує", - йдеться у дописі.
Гемсворт також прокоментував цю новину, зазначивши, що зіграти Геральта для нього - велика честь.
"Генрі Кавілл був неймовірним Геральтом, і для мене велика честь, що він передав мені кермо й дозволив взяти леза Білого Вовка для наступного розділу відьмачих пригод", - пише актор.
Він також розповів, що багато років був фанатом Геральта у виконанні Кавілла, і його надихнуло те, що актор привніс до особи персонажа.
- Раніше "відьмак" Генрі Кавілл оголосив, що повертається до ролі Супермена.
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