Про це Кавілл написав у своєму instagram.

"Моя подорож як Геральта з Рівії була наповнена монстрами та пригодами, і, на жаль, настав час передати свій медальйон та мечі у 4 сезоні", - пише Кавілл.

Актор зазначив, що покидає роль через повагу до такого визначного персонажа та часу, який було витрачено на нього. Він анонсував, що новим Геральтом стане Ліам Гемсворт і похвалив актора у ролі відьмака.

"Я бачу, як Ліам дивиться на цього найзахопливішого й найрізноманітнішого з чоловіків. Ліам - добрий сер, у його персонажа така чудова глибина. Тож насолоджуйтеся зануренням і дивіться, що на вас очікує", - йдеться у дописі.

Гемсворт також прокоментував цю новину, зазначивши, що зіграти Геральта для нього - велика честь.

"Генрі Кавілл був неймовірним Геральтом, і для мене велика честь, що він передав мені кермо й дозволив взяти леза Білого Вовка для наступного розділу відьмачих пригод", - пише актор.

Він також розповів, що багато років був фанатом Геральта у виконанні Кавілла, і його надихнуло те, що актор привніс до особи персонажа.

Раніше "відьмак" Генрі Кавілл оголосив, що повертається до ролі Супермена.

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