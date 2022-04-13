Відмова від російського вугілля: прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда оголосив про максимальне використання ядерної енергії
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда оголосив про посилене використання ядерної енергії через агресію Росії
Про це повідомляє The Japan Times.
"Атомна енергетика - це джерело живлення базового навантаження, необхідне для декарбонізації та важливе з точки зору стабільного енергопостачання", - сказав Кішіда.
Минулого тижня він заявив про відмову від російського вугілля. При цьому було зазначено, що Японія максимізує використання джерел енергії, які є високоефективними з точки зору енергетичної безпеки, включаючи ядерну енергію.
Повідомляється, що атомна енергетика - єдина альтернатива російському вугіллю. Якщо нинішня ситуація збережеться, масове відключення електроенергії може статися в грудні або пізніше.
- Нагадаємо, Найбільший у світі незалежний трейдер нафти Vitol Group повністю припинить торгівлю нафтопродуктами з Росії. Через агресію Росії, торгівлю російською сировиною скоротять вже у другому кварталі цього року.
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