Відмова від російського вугілля: прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда оголосив про максимальне використання ядерної енергії

Про це повідомляє The Japan Times.



"Атомна енергетика - це джерело живлення базового навантаження, необхідне для декарбонізації та важливе з точки зору стабільного енергопостачання", - сказав Кішіда.



Минулого тижня він заявив про відмову від російського вугілля. При цьому було зазначено, що Японія максимізує використання джерел енергії, які є високоефективними з точки зору енергетичної безпеки, включаючи ядерну енергію.



Повідомляється, що атомна енергетика - єдина альтернатива російському вугіллю. Якщо нинішня ситуація збережеться, масове відключення електроенергії може статися в грудні або пізніше.

Нагадаємо, Найбільший у світі незалежний трейдер нафти Vitol Group повністю припинить торгівлю нафтопродуктами з Росії. Через агресію Росії, торгівлю російською сировиною скоротять вже у другому кварталі цього року.