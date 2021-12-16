Відмовилася видаляти заборонений в РФ контент: Росія оштрафувала компанію Meta на $177 тис.
Суд Москви призначив сервісу Facebook Meta штрафи на суму $177 тис. за відмову видаляти контент, заборонений у Росії
Про це повідомляє російський Інтерфакс.
"Постановами суду Meta визнано винною у скоєнні трьох адміністративних правопорушень. Компанії призначено адміністративні штрафи на загальну суму 13 млн рублів", - повідомила виданню прессекретарка суду Зульфія Гурінчук.
Інтерфакс пише, що найбільші інтернет-сервіси - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - з початку року неодноразово притягувалися до відповідальності за невидалення забороненого контенту (ст. 13.41 КоАП РФ).
Сума штрафів щодо всіх іноземних компаній, підданих штрафам у РФ з початку року, становить вже понад $2 млн.
- Нагадаємо, з 11 лютого 2021 Роскомнагляд складає адміністративні протоколи щодо соціальних мереж, які не видалили або несвоєчасно прибрали заборонений у Росії контент, у тому числі заклики до неповнолітніх брати участь у несанкціонованих акціях.
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