Видобуток свого газу, водень та тепломодернізація: Шмигаль розповів про напрями роботи щодо підвищення енергоефективності в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів та Офіс президента розробили заходи для підвищення енергоефективності
Про це він заявив на брифінгу в Офісі президента.
"Енергетична незалежність - питання нацбезпеки. Урядом та Офісом президента розроблений ряд заходів, фактично є національні стратегії підвищення нацбезпеки у сфері енергетики", - сказав Шмигаль.
Він додав, що з цього приводу існує цілий ряд питань.
"Перше - підвищення власного видобутку газу. Урядом підписано 11 угод про розподіл продукції з приватними та держкомпаніями. Це дає змогу отримати інвестиці на суму понад $10 млрд. Є КРІ Нафтогазу щодо підвищення з наступного року на 5% і далі на 10% видобутку власного газу", - заявив прем'єр.
Шмигаль наголосив, що Україна веде перемовини з міжнародними партнерами щодо поставок газу і виготовлення водню в країні.
"Перший контракт був підписаний і перше виробництво (водню, - ред) розпочинається. Наступний важливий етап - програма енергоефективності, модернізація житлового фонду. 80 тис. багатоповерхівок - є така програма. 5 тис. - наступного року, далі 10 і так кожен рік. Це дасть економити 30-40% енергоресурсів на опалення", - підсумував очільник уряду.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні протягом опалювального сезону не будуть мінятись ціни на тепло.
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